Kapital Bank оказал поддержку международному мероприятию Baku DevFest 2019

Kapital Bank оказал поддержку проведению очередного международного IT-фестиваля. DevFest 2019 – это технологический фестиваль для IT-специалистов и студентов, неравнодушных к Android, Web и облачным технологиям. Отметим, что мероприятие традиционно проводится во многих странах по всему миру.

DevFest 2019 запомнился выступлениями опытных зарубежных экспертов о последних трендах и других интересных темах в сфере информационных технологий. Также в рамках мероприятия состоялись воркшопы и презентации на различные темы. Среди гостей Baku DevFest 2019 были основатели и IT-специалисты таких компаний и стартапов, как Amazon, SnapEngage, RPG TeC, AILab, Zalando.

«Как вы знаете, Kapital Bank в настоящее время уделяет большое внимание сфере информационных технологий и цифровизации. На прошлой неделе мы совместно с компанией IBM провели грандиозное мероприятие DevDay in Baku’19. А сегодня совместно с Google организовали Baku DevFest 2019. На обоих мероприятиях выступили известные мировые специалисты. Уверен, что проведение таких мероприятий внесет свой вклад в развитие сферы информационных технологий и цифрового банковского дела в стране», – отметил директор департамента развития информационных систем Kapital Bank Фарид Самедов.

Отметим, что Kapital Bank традиционно каждый год проводит программу стажировки. В настоящее время в Kapital Bank можно пройти стажировку в сфере IT. Те, кто заинтересован в построении успешной карьеры, могут отправить свои резюме по адресу [email protected], указав в теме письма «İT Təcrübə».