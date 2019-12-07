Военную базу в Ираке обстреляли «Катюшами»: есть раненые
В результате ракетного обстрела военной базы в районе международного аэропорта Багдада пострадали шестеро военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.
«Четыре ракеты «Катюша» упали на военную базу в районе международного аэропорта Багдада, в результате ранены шестеро бойцов», - сообщила пресс-служба в Facebook.
Иракские военные позже обнаружили платформу запуска ракет и несколько ракет, которые неизвестным не удалось запустить.