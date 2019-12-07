Кремль назвал главную тему встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Встреча с Зеленским в Париже вынесена отдельно, потому что так было удобно организаторам саммита», — рассказал Ушаков.

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал журналистам главную тему встречи: «Прежде всего, реализация Минских договоренностей».

На вопрос о продолжительности встречи кремлевский чиновник ответил, что это зависит от лидеров. А говоря о возможности обсуждения идеи Владимира Зеленского о муниципальной страже, сказал: «Посмотрим».

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран в формате тет-а-тет состоится после «нормандского саммита» и совместной пресс-конференции участников. Предполагаемая длительность переговоров Путина и Зеленского не уточнялась.