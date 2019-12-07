Эльнур Асланов, экс-заведующий отделом Администрации президента Азербайджана, специально для haqqin.az 12:56

Мир стремительно меняется. Выстраивается иной формат взаимодействия власти и общества. Социальные сети меняют СМИ. YouТube главенствует в определении повестки нового поколения, образование уходит в онлайн. Доступность первых лиц становится общепринятой, сменяя десятилетиями превалирующую ограниченность информации о главах государств. Происходит постоянный мониторинг власти. Все это нивелирует доселе ощутимые границы между властью и обществом, существовавшие во всем мире. Эти трансформации меняют требования и ожидания тех, кто будет голосовать через пару месяцев и лет, так как уже сейчас формируется образ нового гражданина.

Какие же они – новые граждане страны, так называемое поколение Z? Какие уникальные черты свойственны им – родившимся в 2000-х и выросшим в Азербайджане? Для поколения Z современный Азербайджан – данность В 2011 году, завершая первую международную биографию президента Ильхама Алиева, автор книги Грем Уилсон отметил следующий факт: молодежь видит только совершенно новый, люксовый Азербайджан – страну, которой чужды очереди за хлебом, разваленная инфраструктура, высокий уровень инфляции, тысячи безработных людей. Однако без оглядки на то, что было 15 лет назад, сложно проводить параллели между тем, откуда и куда стране удалось прийти. Суммируя все то, что делается в политической, экономической и социальной жизни страны, на 100-летии Бакинского государственного университета президент Ильхам Алиев четко определил формат работы с теми, кто будет дальше развивать, укреплять страну и выступать основным двигателем ее прогресса. Президент дал понять: работа с молодежью в контексте развития ее мировоззрения должна охватывать корреляцию, взаимосвязанность прошлого и настоящего. В этой же речи президент беглыми штрихами упомянул, какие преграды страна испытывает каждый день: какие сложности были во время избрания Азербайджана в члены Совета Безопасности ООН или же возникали во время строительства TANAP. Внутриполитические и внешнеполитические барьеры — это ежедневная политическая рутина, осилить которую порой кажется невероятно сложным. Молодежь должна видеть и осознавать то, через что проходит государство в различные периоды своего развития. Потому в новом формате взаимодействия власти и общества особое место президент и первый вице-президент отводят молодежи. Они выводят этот фактор в основу своей политической риторики, ибо более чем понятно, что поколение Z – это совершенно новые люди, с иным типом мышления и установками.

Им не нужны витиеватые рассуждения, они ждут конкретики Новому поколению нужно четко показывать то, как развивается страна, какие успехи имеет, с какими проблемами сталкивается и как планирует их решать. Важно сообщать о той титанической работе, которая ведется для достижения той или иной задачи, при этом все общение активно уходит в цифровой формат. В эпоху социальных медиа взаимодействие с молодежью возможно только в онлайн-режиме и с предельной конкретикой. Они не реагируют на хайп, они на нем выросли. Не станут читать длинные статьи на тему политики. Дайте им четкие данные, как вариант – инфографику, и они быстро обработают информацию и сделают свои выводы: часто – уникальные, неожиданные – те, которые могут стать толчком к развитию чего-то нового. Ключевой параметр – образованность Президент часто подчеркивает, что азербайджанская молодежь как в стране, так и за рубежом должна получать лучшее образование. На примере Университета АДА мы сумели показать, что можем создать высшее учебное заведение с качественным образованием, в которое стремятся попасть студенты из других стран. Новая экономическая стратегия и реформы Президента нацелены на то, чтобы отойти от архаичной системы, существующей в большинстве вузов, где ежегодно сотнями штампуют философов, политологов, социологов, библиотекарей, филологов, международников и т.д. Настает время, когда Азербайджан должен выступать хабом аутсорсинга технологических услуг. Образование должно быть конкурентоспособным и задача в том, чтобы готовить кадры, которые будут конкурировать на международной арене. Каждый хорошо образованный гражданин – это плюс в копилку экономического и политического развития страны. Они ждут новых возможностей Через два месяца в стране пройдут парламентские выборы, которые – будучи первыми внеочередными – откроют новые возможности для десятка инициативных и готовых имплементировать инновации молодых людей.

Президент призывает молодежь быть активной на выборах, так как уверен, что молодые парламентарии ежедневной работой со своими избирателями будут эффективны в изучении и решении их проблем, став важным связующим фактором между властью и обществом. Они должны будут активно работать, прилагая максимум усилий для развития регионов, таким образом трансформируя законодательный орган в деятельный элемент модернизационной политики президента. Модернизация при этом будет естественным эволюционным шагом, в котором необходимость изменений обозначается прогрессивным мышлением. Они открыты к диалогу на все 100% и ждут его Президент и первый вице-президент выступают за открытый и прямолинейный диалог. Они лично общаются с гражданами, слушают и решают их проблемы. Переоценить значимость подобной сильной позиции для поколения Z – невозможно. Именно в данном контексте президент пересматривает формат диалога власти и оппозиции с учетом нового темпа развития страны и общества. Безусловно, власть не собирается насаждать обществу формат оппозиционной мысли, тем более определять, кому быть оппозицией, а кому – нет. Оппозиция в любой стране мира – не особо любимая тема обсуждения для власти. Оппозиция – это всегда конкурент и антагонист. Но у оппозиции есть задачи, и они включают в себя как защиту интересов своих избирателей, выдвижение альтернативных путей решениям, предлагаемых правительством, так и контроль и осуществление надзора над действиями правительства, а также содействие повышению стабильности, легитимности, подотчетности и прозрачности политических процессов. Такую оппозицию власть хочет видеть свои оппонентом. Зрелость демократии в Азербайджане определяется не только зрелостью власти, но и состоятельностью оппозиции и ее методов противодействия власти, которые уже не могут и не должны рассматриваться в контексте вульгарных действий и выпадов. Быть в оппозиции не означает быть всегда против власти. Оппозиция может поддерживать правящую фракцию – на постоянной основе или по отдельным вопросам. Потому, представительство рациональной политической оппозиции в политической жизни само по себе имеет значение для стабильной и законной демократии.