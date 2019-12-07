Что хотел сказать Ильхам Алиев поколению Z? по следам выступлений президента
Мир стремительно меняется. Выстраивается иной формат взаимодействия власти и общества. Социальные сети меняют СМИ. YouТube главенствует в определении повестки нового поколения, образование уходит в онлайн. Доступность первых лиц становится общепринятой, сменяя десятилетиями превалирующую ограниченность информации о главах государств. Происходит постоянный мониторинг власти. Все это нивелирует доселе ощутимые границы между властью и обществом, существовавшие во всем мире. Эти трансформации меняют требования и ожидания тех, кто будет голосовать через пару месяцев и лет, так как уже сейчас формируется образ нового гражданина.
Какие же они – новые граждане страны, так называемое поколение Z? Какие уникальные черты свойственны им – родившимся в 2000-х и выросшим в Азербайджане?
Для поколения Z современный Азербайджан – данность
В 2011 году, завершая первую международную биографию президента Ильхама Алиева, автор книги Грем Уилсон отметил следующий факт: молодежь видит только совершенно новый, люксовый Азербайджан – страну, которой чужды очереди за хлебом, разваленная инфраструктура, высокий уровень инфляции, тысячи безработных людей. Однако без оглядки на то, что было 15 лет назад, сложно проводить параллели между тем, откуда и куда стране удалось прийти.
Суммируя все то, что делается в политической, экономической и социальной жизни страны, на 100-летии Бакинского государственного университета президент Ильхам Алиев четко определил формат работы с теми, кто будет дальше развивать, укреплять страну и выступать основным двигателем ее прогресса. Президент дал понять: работа с молодежью в контексте развития ее мировоззрения должна охватывать корреляцию, взаимосвязанность прошлого и настоящего.
В этой же речи президент беглыми штрихами упомянул, какие преграды страна испытывает каждый день: какие сложности были во время избрания Азербайджана в члены Совета Безопасности ООН или же возникали во время строительства TANAP. Внутриполитические и внешнеполитические барьеры — это ежедневная политическая рутина, осилить которую порой кажется невероятно сложным. Молодежь должна видеть и осознавать то, через что проходит государство в различные периоды своего развития. Потому в новом формате взаимодействия власти и общества особое место президент и первый вице-президент отводят молодежи. Они выводят этот фактор в основу своей политической риторики, ибо более чем понятно, что поколение Z – это совершенно новые люди, с иным типом мышления и установками.
Им не нужны витиеватые рассуждения, они ждут конкретики
Новому поколению нужно четко показывать то, как развивается страна, какие успехи имеет, с какими проблемами сталкивается и как планирует их решать. Важно сообщать о той титанической работе, которая ведется для достижения той или иной задачи, при этом все общение активно уходит в цифровой формат. В эпоху социальных медиа взаимодействие с молодежью возможно только в онлайн-режиме и с предельной конкретикой. Они не реагируют на хайп, они на нем выросли. Не станут читать длинные статьи на тему политики. Дайте им четкие данные, как вариант – инфографику, и они быстро обработают информацию и сделают свои выводы: часто – уникальные, неожиданные – те, которые могут стать толчком к развитию чего-то нового.
Ключевой параметр – образованность
Президент часто подчеркивает, что азербайджанская молодежь как в стране, так и за рубежом должна получать лучшее образование. На примере Университета АДА мы сумели показать, что можем создать высшее учебное заведение с качественным образованием, в которое стремятся попасть студенты из других стран.
Новая экономическая стратегия и реформы Президента нацелены на то, чтобы отойти от архаичной системы, существующей в большинстве вузов, где ежегодно сотнями штампуют философов, политологов, социологов, библиотекарей, филологов, международников и т.д. Настает время, когда Азербайджан должен выступать хабом аутсорсинга технологических услуг. Образование должно быть конкурентоспособным и задача в том, чтобы готовить кадры, которые будут конкурировать на международной арене. Каждый хорошо образованный гражданин – это плюс в копилку экономического и политического развития страны.
Они ждут новых возможностей
Через два месяца в стране пройдут парламентские выборы, которые – будучи первыми внеочередными – откроют новые возможности для десятка инициативных и готовых имплементировать инновации молодых людей.
Президент призывает молодежь быть активной на выборах, так как уверен, что молодые парламентарии ежедневной работой со своими избирателями будут эффективны в изучении и решении их проблем, став важным связующим фактором между властью и обществом. Они должны будут активно работать, прилагая максимум усилий для развития регионов, таким образом трансформируя законодательный орган в деятельный элемент модернизационной политики президента. Модернизация при этом будет естественным эволюционным шагом, в котором необходимость изменений обозначается прогрессивным мышлением.
Они открыты к диалогу на все 100% и ждут его
Президент и первый вице-президент выступают за открытый и прямолинейный диалог. Они лично общаются с гражданами, слушают и решают их проблемы. Переоценить значимость подобной сильной позиции для поколения Z – невозможно.
Именно в данном контексте президент пересматривает формат диалога власти и оппозиции с учетом нового темпа развития страны и общества. Безусловно, власть не собирается насаждать обществу формат оппозиционной мысли, тем более определять, кому быть оппозицией, а кому – нет. Оппозиция в любой стране мира – не особо любимая тема обсуждения для власти. Оппозиция – это всегда конкурент и антагонист. Но у оппозиции есть задачи, и они включают в себя как защиту интересов своих избирателей, выдвижение альтернативных путей решениям, предлагаемых правительством, так и контроль и осуществление надзора над действиями правительства, а также содействие повышению стабильности, легитимности, подотчетности и прозрачности политических процессов. Такую оппозицию власть хочет видеть свои оппонентом.
Зрелость демократии в Азербайджане определяется не только зрелостью власти, но и состоятельностью оппозиции и ее методов противодействия власти, которые уже не могут и не должны рассматриваться в контексте вульгарных действий и выпадов. Быть в оппозиции не означает быть всегда против власти. Оппозиция может поддерживать правящую фракцию – на постоянной основе или по отдельным вопросам. Потому, представительство рациональной политической оппозиции в политической жизни само по себе имеет значение для стабильной и законной демократии.
Что дальше?
То, как любая страна справляется со сложностями в условиях глобального финансового кризиса – лучший показатель силы. Блокирует ли она разумные раздражители или открывается навстречу переменам и прокладывает новый курс? На этом пути будут свои сложности, но для сильного нет ничего непреодолимого.
Президент Ильхам Алиев совершенствует общественный договор, который основан на персональном подходе главы государства, его личном анализе, подкрепленном информированностью и согласованностью с обществом. Ильхам Алиев органично вписывает новое направление развития в систему политического и экономического устройства, складывающуюся десятилетиями.
Возможно, во всех действиях еще присутствуют политические и экономические profit and loss. Но только двигаясь, Азербайджан совершенствуется, и в итоге все меры должны привести к net profit-у в лице экономически модернизированного государства с постоянным открытым диалогом между политическим государством и гражданским обществом.
Уже через 8-12 лет составлять гражданское общество будет преимущественно поколение Z. Потому курс президента на развитие молодежи, формат наибольшей открытости, информированности о предпринятых шагах, формирования инициативных и патриотично настроенных молодых людей – это фундамент будущего целой страны.