Дорожная полиция обратилась к водителям Баку

Начальник отдела по связям с общественностью полковник полиции Вагиф Асадов сказал, что водители должны управлять транспортными средствами, учитывая метеорологические условия: «В такие дни водители должны быть более внимательны, снижать скорость до минимума, соблюдать дистанцию между автомобилями. Учитывая дорожные и метеоусловия, водители должны управлять транспортными средствами так, чтобы во время возникновения аварийной ситуации у них была возможность избежать опасности. Иногда водители управляют транспортными средствами, не учитывая погодных условий, считая, что в случае какого-либо ДТП они не будут привлечены к ответственности. Но в соответствии с законом о дорожном движении водители могут быть привлечены к ответственности за игнорирование дорожных и метеоусловий».

Кроме того, отметил В.Асадов, учитывая дорожные и метеоусловия, водители должны надлежащим образом использовать коробку передач и тормозной механизм, госномера и фары автомобилей должны быть чистыми, чтобы при маневрировании участники движения могли их видеть.