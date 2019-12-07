Шахин Мустафаев о новых «дорожных картах» между Азербайджаном и Россией

Азербайджано-российские отношения позитивно развиваются по всем направлениям, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

«По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами вырос на 19%, а по итогам 10 месяцев 2019 года рост составил 23%», - сказал Мустафаев, отметив, что в Азербайджане работают 950 компаний с российским капиталом.

«Российские инвестиции в экономику Азербайджана у нас сегодня достигли $4,9 млрд, Азербайджан инвестировал $1,2 млрд в экономику России», - сказал вице-премьер, добавив, что Азербайджан и РФ подпишут сегодня «дорожные карты» по сотрудничеству в сфере АПК на 2020-2022 годы и по сотрудничеству в сфере туризма на 2020-2022 годы.