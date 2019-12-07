Мурад Самедов 14:20

Несмотря на прошествие времен, деятельность одного из видных деятелей азербайджанской интеллигенции, врача и политического деятеля Абдул Керим бека Мехмандарова к сожалению, так и не была достаточно изучена. Второго декабря исполнилось 165 лет со дня рождения Абдулкерим бека Мехмандарова. В связи с этой датой редакция haqqin.az решила напомнить об этом видном историческом деятеле и его неоценимых заслугах. 20 декабря также исполнится 90 лет со дня смерти выдающегося просветителя. С 70-х годов XIX века в высших учебных заведениях России стали все чаще и чаще встречаться уроженцы Азербайджана. Одним из первых азербайджанцев, окончивших Медико-хирургическую академию в Петербурге, был Абдул Керим бек Мехмандаров. Он стал первым и длительное время единственным дипломированным врачом-азербайджанцем, посвятившим себя служению медицине в родном краю. Благодаря Абдулкерим беку Мехмандарову удалось остановить распространение холеры на Южном Кавказе. Возглавляя Шушинский комитет известной организации «Дифаи», Абдулкерим бек Мехмандаров также сыграл большую роль в противодействии территориальным претензиям армян.

Молодой врач Мехмандаров Уроженец города Шуша, Абдулкерим бек Мехмандаров, по свидетельству Закавказского шариатского правления, родился 2 декабря 1854 года в аристократической азербайджанской семье Мустафа-бека Мехмандарова, ведущей свои корни от Карабахских ханов. Отец будущего врача когда-то учился в Шушинском уездном училище, и овладев русской грамотой поступил на службу. Его старший сын Абдул Керим в сентябре 1866 года был принят во второй класс Бакинской прогимназии, впоследствии преобразованной в реальную гимназию. В 1872 году А.Мехмандаров окончил гимназию с золотой медалью и 30 августа того же года подал прошение в Петербургскую медико-хирургическую академию. Годы учебы Мехмандарова в Петербурге характеризуются массовым революционным движением среди учащейся молодежи. Эта среда, безусловно, оказала определенное влияние на молодого Мехмандарова, на формирование его политических взглядов. В 1877 году А.Мехмандаров закончил полный курс обучения, и в звании лекаря прикомандирован к клиническому военному госпиталю в Петербурге. 14 мая 1877 года группа медиков поступила в ведение «Общества попечения о раненых и больных воинах» и была отправлена в санитарные отряды при действующей армии на Дунае. В их числе был и А.Мехмандаров. В августе 1878 года он возвратился в клинический госпиталь и приступил к работе. Его служба в санитарном отряде продолжалась в общей сложности 15 месяцев. За «отличную усердную службу и неутомимую деятельность по оказанию помощи раненым и больным воинам» в русско-турецкой войне 5 января 1878 г. А.Мехмандаров был награжден орденом Анны третьей степени. Как участник войны 1877-1878 гг. Мехмандаров был награжден и бронзовой медалью. Позже он получил в награду серебряную медаль в память Александра III. С 26 марта 1879 года по распоряжению Главного военно-медицинского управления он был на один год зачислен в Петербургский клинический госпиталь для научно-практического усовершенствования.

В мае 1881 года Мехмандаров успешно сдал устный и практический экзамен и конференция Медико-хирургической академии выдала ему соответствующее свидетельство. Мехмандаров возвращается на родину Приказом Управления медицинской частью гражданского ведомства на Кавказе 13 января 1883 года Мехмандаров был переведен на вакантное место уездного врача в Джаванширский уезд Елизаветпольской губернии. С этого времени деятельность Мехмандарова целиком посвящена делу здравоохранения в Карабахе и просветительской работе. В 1895 году Мехмандаров был переведен на должность шушинского сельского врача в с. Агдам, где организовал стационар – «приемный покой». Два года спустя был назначен шушинским уездным врачом и одновременно заведующим (в 1898-1899 гг.) тюремным лазаретом. В 1911 году Мехмандаров был переведен на должность шушинского городового врача. В обязанности врача того времени входило обслуживание многих тысяч жителей города или нескольких сел по всем видам заболеваний в условиях острого недостатка медицинских работников и медикаментов, отсутствия больниц. Наряду с повседневными прямыми обязанностями, врачу приходилось вести изнурительную борьбу с эпидемическими заболеваниями. Работа требовала частых разъездов. Мехмандаров побеждает холеру в Карабахе За плечами Мехмандарова к этому времени было уже 10 лет работы уездным врачом в Джеванширском уезде. Вместе с двумя фельдшерами он представлял официальную медицину в уезде с населением около 55 тысяч жителей. В этих тяжелых условиях Мехмандаров все же организовал в четырех селах холерные лазареты. После напряженной 5-месячной работы холера, охватившая 116 сел (из 216) уезда, была ликвидирована. В выступлении на съезде Мехмандаров, делясь своим опытом, опровергал мнение врачей, которые заявляли, что невозможно заставить мусульманское население подчиниться врачебным требованиям. Его активная деятельность привела к прекращению распространения холеры охватившей Карабах в начале ХХ века.

Пользуясь доверием местного населения, Мехмандаров достигал больших успехов в лечебно-профилактической деятельности, чем его коллеги. В семье Мехмандарова и его супруги Зяри (принцесса из славного рода Каджаров- ред.) росли восемь детей, получившие все блестящее образование для того времени, а любимая дочка Махбуба Махмудбекова продолжив его традиции стала одной из первых профессоров-гинекологов азербайджанок и долгое время возглавляла республиканское общество акушера-гинекологов. А старший сын, известный как Михаил Тушинский, стал врачом академиком СССР. Армяне вынуждают врача заняться политикой Армяно-Азербайджанский конфликт в начале ХХ века и армянские территориальные претензии имеющие глубокие корни не оставили в стороне представителей Азербайджанской национальной интеллигенции. Появление таких армянских партий как «Арменакан», «Гнчак» (Колокол), «Дашнакцютун» (Союз) и др. имевших боевое крыло, приводивших террористическую деятельность и в лице «Дашнакцютун» имевших партию на съезде которой был принят «воинский устав» заложивший чёткую военную структуру данной организации и ведущих активную террористическую и пропагандистскую деятельность привела к росту национального самосознания и консолидации политических сил вокруг видных представителей национальной интеллигенции. Партия «Дифаи» (Защита) созданная Ахмед бек Агаевым осенью 1906 года приступила к активной деятельности в 1907 году выпуская воззвания среди азербайджанского населения Южного Кавказа, а проводя агитацию в Дагестане. Несмотря на то что «Дифаи» возникла как оборонительная и защитная организация в противовес армянским террористическим организациям, она преследовала не только военные цели но ведение просветительской деятельности среди мусульманского населения Южного Кавказа.

Самым многочисленным, влиятельным и активным было Карабахское отделение партии «Дифаи» или «Карабахский Меджлис Единения», созданное на основе мусульманского общества «Гидаят» в августе 1907 года. «Карабахский Меджлис Единения» и его Шушинский комитет возглавил А.Мехмандаров имевший большой авторитет среди местного населения. Первый учредительный съезд был проведен в имении Абдулкерим бека Мехмандарова. Программа Меджлиса дополняла программу «Дифаи» предпринимая попытки реформирования азербайджанского общества с целью обеспечения безопасности и процветания нации. Мехмандаров – просветитель Помимо своих прямых врачебных обязанностей А.Мехмандаров активно участвовал в различных культурно-просветительных мероприятиях, проводимых передовой интеллигенцией Карабаха. Так, он был одним из руководителей шушинского просветительного общества «Нешрмаариф». Как один из видных деятелей общества «Нешрмаариф» А.Мехмандаров немало сделал и в области просвещения. Его стараниями в 1912 году в Шуше была открыта первая русско-азербайджанская женская школа. Мехмандаров провел значительную подготовительную работу, агитируя население отдавать дочерей в новую школу. Будучи прогрессивным человеком своего времени, он активно дружил с такими видными представителями азербайджанской интеллигенции как Ахмед Бек Агаев, Ахмед Бек Джаваншир, Наджаф Бек Везиров, Джалилом Мамедгулизаде, Гамида ханум Джаваншир. Особые отношения связывали его с двоюродным братом генералом Самед беком Мехмандаровым. Уже в преклонном возрасте Мехмандаров не прекращал многогранной деятельности на благо своего народа. В годы Первой Мировой Войны продолжил свою просветительскую деятельность занимаясь подготовкой санитаров и сыграв важную в появлении первых медицинских кадров Азербайджанской Демократической Республики.