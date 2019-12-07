По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, есть пропавшие.

Как сообщил изданию New Zealand Herald представитель полиции Джон Тимс, среди погибших и пострадавших есть иностранцы, передает РИА Новости.

Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что около ста человек находились недалеко от вулкана в момент его извержения, есть пропавшие.

Как сообщает Reuters, группа людей могла находиться непосредственно в кратере вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии за несколько минут до его извержения.