Синоптики рассказали о погоде на завтра

Во вторник, 10 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами морось, вечером возможен дождь, умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных восточных районах ожидаются дожди. Местами туман, ветер западный.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.