Пхеньян ответил Трампу: Нам больше нечего терять

Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Сейчас можно увидеть, что Дональд Трамп - старый и нетерпеливый человек, - заявил Ким Ён Чхоль. - Трамп многого не знает о нашей стране. Нам больше нечего терять".

Заявление северокорейского дипломата стало реакцией на высказывания главы Белого дома, по словам которого, "Ким Чен Ын слишком умен и слишком многое может потерять, если будет предпринимать враждебные действия".

"Если он продолжит в том же духе, думаю, мнение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына об американском президенте изменится", - сказал Ким Ён Чхоль.