Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — говорится в сообщении.
Также исполком WADA принял решение лишить Россию на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.