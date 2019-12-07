Исполком Всемирного антидопингового агентства принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — говорится в сообщении.

Также исполком WADA принял решение лишить Россию на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.