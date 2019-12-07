Акар: Турция обеспечивает безопасность НАТО и Европы

Турция делает НАТО более сильной и авторитетной. Никто не вправе ставить под сомнение роль Анкары в альянсе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с участниками «круглого стола» редакторов агентства «Анадолу».

По словам турецкого министра, инициативы Анкары по защите своих прав и интересов в НАТО не должны восприниматься в качестве негативной реакции на альянс. «Южная граница Турции является также южным флангом НАТО. Поэтому Турция, защищая свою южную границу, в то же время обеспечивает безопасность стран НАТО и Европы. Турция требует лишь обеспечения своих интересов в НАТО. Наши требования не радикальные, а вполне приемлемые, и Анкара не намерена от них отказываться», - сказал Акар.

Кроме того, Акар сообщил, что освоение турецкими ПВО российского зенитно-ракетного комплекса С-400 идет полным ходом. Вскоре ЗРК встанут на боевое дежурство.