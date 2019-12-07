В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Ранее Эрдоган отправил этот закон на доработку, но его возражения касались лишь налогообложения производителей электроэнергии, передает РИА Новости.

Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Новым налогом облагаются питание, напитки, развлечения, аренда конференц-залов и ресторанов, пишет издание Медуза. В течение 2020 года будет действовать льготная налоговая ставка 1%, затем по решению президента Турции она может меняться от 0,5% до 6%.