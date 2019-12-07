Полад Бюльбюльоглы считает ошибкой оценивать деятельность послов

В своем письме посол отмечает, что в последнее время увеличилось число опросов, проводимых на интернет сайтах.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы написал письмо редактору издания Editor.az, в котором выразил несогласие с включением его имени в опрос «Самый активный посол года». Копия письма направлена в редакцию haqqin.az.

Полад Бюльбюльоглы отмечает, что попытка отождествить или же сравнить деятельность послов, назначенных президентом Азербайджана, а также оценка их работы путем проведения по неизвестным критериям и меркам голосований, является ошибочной и невозможной.

«Сегодня Азербайджан имеет такую глубокую рану и большую проблему, как Нагорный Карабах. Все дипломаты Азербайджана с целью решения этой тяжелой проблемы в рамках своих полномочий и возможностей, проводят в странах пребывания определенную работу для выполнения задач, поставленных президентом. И оценивать такую работу во всяких опросах и голосованиях не только не нужно, но и вредно», - говорится в письме.

В связи с этим, Полад Бюльбюльоглы попросил исключить свое имя из указанного списка.