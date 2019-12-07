Центнер наркотиков пропал из камеры хранения московского аэропорта

Из камеры хранения вещественных доказательств в московском аэропорту Внуково пропали 105 килограммов наркотиков. Об этом сообщает «Лента.ру».

Амфетамин и прекурсоры несколько лет назад были изъяты у пилотов после рейса в Азию. Их поместили в камеру хранения в терминале D аэропорта.

Возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают бывшую сотрудницу хранилища, которая некоторое время назад перевелась в другое подразделение.

По одной из версий, наркотики не украли, а уничтожили, как положено по закону, а документы оформить забыли.