Армянские таможенники погорели на турецких товарах

Правоохранительные органы Армении задержали сотрудников таможни и предпринимателей, которые пытались уклониться от выплаты налогов при прохождении через таможню, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам, передает «Спутник-Армения».

«Зная о том, что гражданам позволяется провоз багажа весом в 25 килограммов, таможенники и предприниматели распределяли товар среди групп граждан Армении в обмен на денежное вознаграждение в размере 10 тысяч драмов (20 долларов).

В результате крупные партии товаров из Турции упаковывались в "туристические" транспортные средства и прикреплялись к согласившимся гражданам. Затем через таможню Гогаван-Привольное товары доставлялись в Армению, при пересечении границы их указывали как личные вещи граждан.

Эти действия осуществлялись с ведома группы сотрудников таможни», - говорится в сообщении.

Согласно информации, задержано 6 сотрудников таможенной службы и 2 граждан. На таможне, в домах задержанных, а также транспортных средства проведены обыски. Найдены вещи, имеющие значение для следствия, в том числе паспорта граждан и различные документы.