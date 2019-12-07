Эрдоган Макрону: Слово «ислам» означает «мир»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об исламском терроризме на саммите НАТО, который прошел в минувшую среду в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган напомнил, что в ходе саммита Макрон заявил об исламском терроризме, хотя турецкий лидер неоднократно говорил, что слово «ислам» означает «мир».

«На саммите НАТО Макрон встает и начинает говорить об исламском терроризме. Я много раз ему говорил, что само слово «ислам» означает «мир». Как у вас получается соединять мир и терроризм? В Париже сейчас «желтые жилеты» выступают. Ну, пусть он их остановит. Почему не может?» — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турецкий лидер отметил, что больше всех от действий террористов страдают именно мусульманские страны — Сирия, Ирак, Сомали, и что империалисты все еще относятся к исламским странам по принципу «разделяй и властвуй».

Кроме того, Эрдоган заявил, что когда ущемляются права мусульман, Турция находится рядом с ними.