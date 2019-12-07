Бакметрополитен: Станция «Ази Асланов» не будет закрыта

Станция метро «Ази Асланов» не будет закрыта, заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, сообщает Trend.

«Понятие капитального ремонта не подразумевает полного закрытия станции. Закрытие станции неизбежно в тех случаях, когда в связи с ремонтом возникает какая-либо опасность для пассажиров, либо необходимо полное ограничение их доступа», - уточнил Мамедов и привел в пример ремонт станции метро «Хатаи», когда ремонт платформ был осуществлен без закрытия самой станции.

«Когда на станциях «Иншаатчилар», «20 Января» проводились ремонтные работы по замене эскалатора, пассажиры пользовались альтернативными входами и выходами, на станции «28 Мая» – переходами станции «Джафар Джаббарлы», - отметил представитель Бакметрополитена.