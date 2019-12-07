Икрам Нур, автор haqqin.az 16:42

В субботу, 7 декабря, в Швейцарии Вашингтон и Иран обменялись двумя заключенными. Плен, наверное, одна из самых страшных ситуаций для любого человека. Еще пару часов назад ты свободен, самостоятелен, волен в поступках – и вдруг все изменилось. Теперь ты никто, а твоя дальнейшая судьба зависит от кого и от чего угодно – от настроения охранника, политической ситуации, но только не от тебя. И ладно бы на войне, где многое зависит от цепочки случайностей. Но в мирное-то время? Хотя, кто сказал, что если юридически - мир, а война - холодная, то на ней не бывает пленных? Пусть не сотни и не тысячи, пусть единицы – от этого трагедия каждого отдельного человека не становится менее острой. К счастью, в минувшую субботу для двух граждан США и Ирана кошмар плена закончился благополучным возвращением домой из Швейцарии, где в аэропорту Цюриха состоялся их обмен.

На свободу был отпущен удерживавшийся Тегераном американский историк китайского происхождения Сюэ Ван. В 2016 году он был осужден в Иране на 10 лет по обвинению в шпионаже. Из заключения также выпустили иранского специалиста по биомедицине, гематолога Масуда Солеймани. Исследователь в области стволовых клеток был задержан в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года и обвинен в попытке экспорта биологического материала в Иран в обход санкций США. Совершенно очевидно, что счастливое для двух человек событие в аэропорту Цюриха густо замешано на политике. Что интересно, с американской стороны - как на внутренней, так и на внешней. Комментируя произошедшее, Дональд Трамп не удержался от того, чтобы не вставить перчика Демократической партии Штатов: вот, дескать, ваши Обама и валькирия Клинтон, которые в 2016-м, когда арестовали Сюэ Вана, были во власти – ничего сделать не смогли. Хотя и всячески ублажали Тегеран, заключив с ним сделку. А вот он, занимающий в отношении Ирана крайне жесткую позицию, вышедший из СВПД и запустивший новый виток санкций – оказался в состоянии решить эту задачу. Причем даже с некоторым гешефтом, поскольку срок заключения у Масуда Солеймани истекал буквально через пару-тройку месяцев, и его все равно пришлось бы выпускать, это не семь лет, которые еще предстояло отбыть из оставшегося срока Вану. Вряд ли, конечно, на верхушку американской Демократической партии подобные аргументы произведут хоть какое-то впечатление, они сейчас во всем, что связано с Трампом в неконтролируемой истерике – но для рядового избирателя нынешний глава Белого дома выглядит в этой ситуации просто молодцом. Впрочем, оставим внутриамериканское – американцам, поскольку обмен пленными холодной американо-иранской войны в Цюрихе ставят куда более важный, если не сказать – глобальный, вопрос: означает ли произошедшее изменение климата в отношениях Вашингтона и Тегерана? По сути - может ли этот обмен стать прелюдией к переговорам двух стран по более широкому кругу вопросов?