Иран на мир с США не надеется по горячим следам
В субботу, 7 декабря, в Швейцарии Вашингтон и Иран обменялись двумя заключенными.
Плен, наверное, одна из самых страшных ситуаций для любого человека. Еще пару часов назад ты свободен, самостоятелен, волен в поступках – и вдруг все изменилось. Теперь ты никто, а твоя дальнейшая судьба зависит от кого и от чего угодно – от настроения охранника, политической ситуации, но только не от тебя. И ладно бы на войне, где многое зависит от цепочки случайностей. Но в мирное-то время?
Хотя, кто сказал, что если юридически - мир, а война - холодная, то на ней не бывает пленных? Пусть не сотни и не тысячи, пусть единицы – от этого трагедия каждого отдельного человека не становится менее острой. К счастью, в минувшую субботу для двух граждан США и Ирана кошмар плена закончился благополучным возвращением домой из Швейцарии, где в аэропорту Цюриха состоялся их обмен.
На свободу был отпущен удерживавшийся Тегераном американский историк китайского происхождения Сюэ Ван. В 2016 году он был осужден в Иране на 10 лет по обвинению в шпионаже. Из заключения также выпустили иранского специалиста по биомедицине, гематолога Масуда Солеймани. Исследователь в области стволовых клеток был задержан в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года и обвинен в попытке экспорта биологического материала в Иран в обход санкций США.
Совершенно очевидно, что счастливое для двух человек событие в аэропорту Цюриха густо замешано на политике. Что интересно, с американской стороны - как на внутренней, так и на внешней. Комментируя произошедшее, Дональд Трамп не удержался от того, чтобы не вставить перчика Демократической партии Штатов: вот, дескать, ваши Обама и валькирия Клинтон, которые в 2016-м, когда арестовали Сюэ Вана, были во власти – ничего сделать не смогли. Хотя и всячески ублажали Тегеран, заключив с ним сделку. А вот он, занимающий в отношении Ирана крайне жесткую позицию, вышедший из СВПД и запустивший новый виток санкций – оказался в состоянии решить эту задачу.
Причем даже с некоторым гешефтом, поскольку срок заключения у Масуда Солеймани истекал буквально через пару-тройку месяцев, и его все равно пришлось бы выпускать, это не семь лет, которые еще предстояло отбыть из оставшегося срока Вану. Вряд ли, конечно, на верхушку американской Демократической партии подобные аргументы произведут хоть какое-то впечатление, они сейчас во всем, что связано с Трампом в неконтролируемой истерике – но для рядового избирателя нынешний глава Белого дома выглядит в этой ситуации просто молодцом.
Впрочем, оставим внутриамериканское – американцам, поскольку обмен пленными холодной американо-иранской войны в Цюрихе ставят куда более важный, если не сказать – глобальный, вопрос: означает ли произошедшее изменение климата в отношениях Вашингтона и Тегерана? По сути - может ли этот обмен стать прелюдией к переговорам двух стран по более широкому кругу вопросов?
«Спасибо Ирану за очень честные переговоры», - написал Трамп в своем Twitter, многозначительно при этом добавив: «Видите, мы можем заключить сделку вместе!» Что, к сожалению, не дает повода для оптимизма в отношении американо-иранского диалога.
Да, произошедший обмен – важная мера в укреплении двухстороннего доверия. И Штаты, и Тегеран продемонстрировали друг другу свою способность выполнить взятые обязательства, а главное – умение договариваться на взаимоприемлемых условиях. Но при всем при том, обе стороны тщательно подчеркивают, что событие в швейцарском Цюрихе носит достаточно ограниченный характер. И если продолжение последует, то оно будет касаться судьбы остальных пленных холодной войны, заключенных, содержащихся в Иране - бывшего официального представителя ЮНИСЕФ Бакера Намази, его сына Сиамака Намази, ветерана ВМС Майкла Уайта и бывшего агента ФБР Роберта Левинсона.
Для «иранского кейса» Дональда Трампа именно это сейчас первостепенно, поскольку именно эти люди важны для решения его внутриполитических задач. «Освобождение американца из плена жизненно важно для моей администрации, и мы продолжим упорно работать над возвращением домой всех наших граждан, незаконно удерживаемых за рубежом», - подчеркивается в его официальном заявлении. Которое тут же «подкрепил» глава американской дипломатии Майк Помпео, написав, что лично он «не успокоится до тех пор, пока мы не вернем домой всех американцев, удерживаемых в Иране и по всему миру».
Еще большую сдержанность проявила иранская сторона, благодарность от Джавада Зарифа, лично принимавшего участие в обмене, последовала только в адрес руководства Швейцарии. Из чего вполне можно сделать вывод о том, что и в Тегеране особых надежд на потепление в отношениях с Вашингтоном после Цюриха не питают. Что, в общем, совершенно правильно, иллюзии, возникающие после некоторых удач в политике гораздо опаснее, чем перманентная настороженная недоверчивость к оппоненту.