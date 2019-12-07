Израиль идет на третьи за год выборы в Кнессет
Две крупнейшие партии израильского Кнессета договорились о проведении новых парламентских выборов 2 марта. Об этом сказали в партии "Кахоль-Лаван", которая набрала наибольшее число голосов по итогам выборов в сентябре этого года, передает РИА Новости.
"Было решено, что в случае роспуска Кнессета на этой неделе выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года", - сообщили в штабе партии.
11 декабря истекает трехнедельный срок, отведенный Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства не увенчались успехом. В том случае, если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.
2 марта как дату новых выборов поддержали в правящей партии "Ликуд".
По словам лидера переговорной группы "Кахоль-Лаван" Ави Нисенкорна, если избежать третьих за год выборов не удастся, будут приложены все усилия, чтобы новая избирательная кампания была по возможности короткой. "Как мы и обещали, если Нетаньяху отвергнет возможность формирования правительства национального единства и мы будем вынуждены распустить Кнессет, у нас будет наиболее короткая предвыборная кампания из возможных", - сказал он, отметив, что приветствует данное решение.