Израиль идет на третьи за год выборы в Кнессет

Две крупнейшие партии израильского Кнессета договорились о проведении новых парламентских выборов 2 марта. Об этом сказали в партии "Кахоль-Лаван", которая набрала наибольшее число голосов по итогам выборов в сентябре этого года, передает РИА Новости.

"Было решено, что в случае роспуска Кнессета на этой неделе выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года", - сообщили в штабе партии.