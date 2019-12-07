В Баку заложили завод по ремонту и обслуживанию вертолетов

В Баку на территории аэропорта "Забрат" прошла церемония закладки фундамента сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов.

Новый вертолетный сервисный центр возведут в рамках реализации совместных проектов, в соответствии с решениями межгосударственной правительственной комиссии Азербайджана и России в сфере экономического сотрудничества, в части партнерства по развитию гражданской авиации. Предприятие станет единственным подобным объектом в регионе. Проект реализуется совместно с российским АО "Вертолеты России".

Соглашение было подписано президентом AZAL Джахангиром Аскеровым и гендиректором АО "Вертолеты России" Андреем Богинским. На церемонии также присутствовали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, а также посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

После ознакомления с выделенной для строительства территорией прошла официальная церемония закладки фундамента, в рамках которой была заложена капсула.