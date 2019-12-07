Правозащитник Октай Гюльалыев все ещё в коме

По ее словам, из-за обнаруженной в легких и крови инфекции в течение месяца Гюльалыеву вводили инъекции антибиотиков. Однако в результате чрезмерного ввода антибиотиков в почках и печени активиста повысился уровень креатина.

«Правозащитник Октай Гюльалыев по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Он в тяжелой коме. Каждый день у него повышается температура». Об этом агентству Turan сказала супруга активиста Фируза Гюльалыева.

«В связи с этим, вот уже три дня как уколы антибиотиков прекращены. В то же время, стали вводиться инъекции лекарств для почек и печени», - сказала она.

По ее словам, врачи не делают прогнозов относительно пробуждения Гюльалыева из комы.

«Из-за того, что хирургическая операция в Азербайджане была сделана с 18-часовым опозданием, Октай пал в кому. Поэтому ни один врач не берется предсказать, через сколько месяцев Октай может выйти из комы. Все будет зависеть от сопротивляемости самого организма», - сказала Ф.Гюльалыева.

Напомним, Октай Гюльалыев получил тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль 29 октября. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. 30 октября активисту была сделана сложная операция по удалению гематомы из головного мозга.