Azercell получил сертификат за «Лучший дизайн стенда»

Как и каждый год, и на этот раз Azercell представил самые инновационные проекты в сфере мобильной связи и телекоммуникаций на своем стенде. Более 6 000 участников посетили традиционный стенд Azercell, где были представлены оригинальные инновации, полезные для бизнеса и досуга. За четыре дня Bakutel 2019 компания Azercell дала возможность всем участникам выставки ощутить реальную скорость новейшего поколения мобильных технологий, убедиться в преимуществах высокоскоростного интернета, предоставляемого 5G сетью через мобильные телефон и лэд экран на стенде. Кроме того, 5G Multisensor, 5G Conference, 5G Games и другие цифровые решения в сети 5G были введены для тестирования местных и международных посетителей.

Компания Azercell, которая запустила свои первые испытания скорости 5G на площади Фонтанов в Баку в прошлом месяце, в настоящее время работает над расширением продуктного портфолио компании, выводя на местный рынок последние технологические достижения в области 5G, Искусственного Интеллекта (ИИ) и Интернета Вещей (IoT). Компания стремится обеспечить высокоскоростной мобильный интернет и постоянную связь для всех абонентов, соответствуя технологическим тенденциям, которые формируют будущее общество и экономику.