Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец, где состоится встреча «нормандской четверки», сообщает RT.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж, где сегодня пройдет саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по теме урегулирования в Донбассе.

Как сообщает ТАСС, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.

Помимо переговоров в "нормандском формате", в резиденции главы французского государства пройдет серия параллельных двусторонних бесед лидеров. До начала четырехстороннего саммита у президента РФ запланированы переговоры - сначала с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На переговоры отводится 2 часа 45 минут.

Встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована уже после переговоров в "нормандском формате".