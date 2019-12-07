Президент ПА ОБСЕ: Болезненный карабахский конфликт должен быть урегулирован

У ОБСЕ есть большой потенциал для урегулирования конфликта в Нагорном Карабах е, но политические лидеры должны проявить волю, заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

"На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана предстоящие внеочередные выборы, участие Азербайджана в ОБСЕ, процесс реформ", - сказал Церетели.

Говоря о встречах между политическими лидерами Азербайджана и Армении, включая министров иностранных дел, Церетели указал, что они всегда должны приветствоваться: "Потому что для решения конфликта должно быть взаимопонимание как средство мирного урегулирования конфликта".

"Считаю, что начавшийся десятилетия назад и болезненный для Европы конфликт должен быть решен. Прежде всего, в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией заинтересованы народы Южного Кавказа. Эти встречи ценны, и я абсолютно уверен, что этот контекст важен", - подчеркнул Георгий Церетели.