Новые iPhone станут дольше работать

Смартфоны Apple нового поколения получат более емкий аккумулятор, за счет чего устройства начнут работать дольше, передает со ссылкой на корейские отраслевые источники Macrumors.

Инсайдеры сообщили, что в iPhone 2020 года Apple будет использовать уменьшенные контроллеры аккумулятора. Их поставщик, корейская компания ITM Semiconductor, добился уменьшения габаритов защитного компонента для батареи. Новая системная плата почти на 50 процентов меньше по сравнению с контроллерами, которые используются в актуальных iPhone. За счет этого, полагают эксперты, емкость аккумулятора и автономность смартфонов возрастет, пишет Лента.ру.

Контроллер необходим для защиты батареи смартфона от перепадов напряжения и быстрой разрядки. В отчете инсайдеры передают, что как минимум один конкурент Apple будет использовать новые платы от ITM Semiconductor. Речь идет о Samsung и новой линейке корейцев Galaxy S11.

Представленная в этом году линейка iPhone 11 имеет, по словам Apple, самый долгий показатель работы от аккумулятора. Флагманский iPhone 11 Pro Max, согласно описанию на сайте, может протянуть до 20 часов в режиме воспроизведения видео по беспроводной сети.