Закир Гаралов взял под контроль дело об истязании детей в Баку

Генеральный прокурор Закир Гаралов взял под контроль расследование в связи с информацией об истязании родителями малолетних мальчиков в Сабунчинском районе. Об этом глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов написал на своей странице в Facebook.

«Проведение расследования по информации, распространенной в некоторых СМИ и социальных сетях в связи с истязанием отцом и мачехой двух малолетних братьев Гулу и Гусейна на территории Сабунчинского района столицы, с привлечением представителей соответствующих государственных структур поручено прокуратуре города Баку. Расследование взято генеральным прокурором под особый контроль», - написал он.

Ранее жительница Агджабединского района Тяргыз Ибрагимова обратилась в МВД по номеру 102 и сообщила, что два сына ее покойной сестры – Гулу и Гусеин – проживающие в Сабунчинском районе Баку, подвергаются избиениям со стороны родного отца Ханлара Акберова и мачехи Нурай.