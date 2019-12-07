В Баку открыли российско-азербайджанский фармацевтический завод
В пригороде Баку на территории Пираллахинского промышленного парка введено в эксплуатацию азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств R-Pharm, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
В церемонии запуска предприятия приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан смог создать условия для инвесторов: «Российская R-Pharm - современная компания, выпускающая лекарственные средства, что также немаловажно».
На заводе работают 300 человек. В будущем число рабочих мест будет увеличено.
Закладка фундамента предприятия состоялась в ноябре 2016 года на территории Пираллахинского промышленного парка в Баку. Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов. Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии.