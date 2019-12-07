Bakcell наградили за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019
Компания Bakcell получила сертификат за «Лучший корпоративный стиль» на 25-й, юбилейной Азербайджанской международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии». Сертификат был выдан компанией Caspian Event Organizers (CEO) - организатором выставки Bakutel 2019.
По традиции, компания Bakcell вновь приветствовала гостей и участников выставки на стенде компании, чтобы продемонстрировать лучшее покрытие сети и самый быстрый мобильный интернет в Азербайджане. Посетители выставки смогли получить подробную информацию о последних достижениях компании и принять участие во многих развлекательных мероприятиях, интересных играх и конкурсах. Также Bakcell рассказала о своем новом префиксе «099», который будет официально анонсирован в ближайшее время.
“Выставка предоставила нам отличную возможность продемонстрировать преимущества нашей сети. В этом году всемирно-известная компания “Ookla” в очередной раз назвала Bakcell провайдером самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане. Для клиента мобильного оператора самым важным является качество и скорость сети. И мы на деле, в третий раз подряд, доказали наше превосходство в этой сфере!» отметил главный коммерческий директор Bakcell г-н Реинхард Зуба.
Таким образом, тысячи посетителей Bakutel-2019 смогли познакомиться с преимуществами сети Bakcell, а также с новыми функциями приложения «My Bakcell» - первого и самого популярного виртуального инструмента обслуживания клиентов на местном телекоммуникационном рынке, узнать о программе инкубации «AppLab», которая предлагает широкие возможности для азербайджанской молодежи, принять участие в играх и лотерее, а также игре от программы лояльности «Ulduzum», чтобы выиграть множество призов от Bakcell.