Выбор Швейцарии на Евро-2020: в Риме база, а в Баку хаб

Сборная Швейцарии по футболу, которой предстоит провести как минимум два матча Евро-2020 в Баку, почти полностью определилась с планом подготовки к финальной стадии чемпионата Европы.

Подготовительный сбор швейцарцы проведут в местечке Бад-Рагац у себя на Родине. Он продлится с 25 мая по 5 июня.

Что касается базы во время Евро-2020, то Федерация футбола Швейцарии, учитывая жеребьевку, выбрала Рим, а не Баку, как ранее предполагали некоторые швейцарские СМИ. Но столица Азербайджана, как сообщает Швейцарская федерация футбола, станет так называемым хабом для ее сборной.

Как известно, 13 июня Швейцария играет на Бакинском Олимпийском стадионе с Уэльсом. 17 июня ее ждет встреча в Риме с Италией, а 21-го – снова матч в Баку с Турцией.

8 июня национальная команда Швейцарии прилетит из Цюриха в Баку. После игры с Уэльсом швейцарцы отправятся в свой базовый лагерь в Риме, где остановятся в отеле Sheraton и будут тренироваться на базе клуба «Рома».

Швейцарцы пока не определились с отелем и базой в Баку. Они ждут, чтобы свой выбор сделали Уэльс и Турция. Планируется, что решение будет принято в конце недели.

Напомним, что в начале этого года УЕФА на основе масштабного изучения инфраструктуры в странах - организаторах Евро-2020 порекомендовал объекты для проживания и тренировок во время чемпионата Европы. В столице Азербайджана в качестве тренировочных полей УЕФА выбрал «Баксель Арену», «Далга Арену» и Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Для проживания эксперты Европейского футбольного союза предложили в Баку отели Fairmont, Bilgah Beach и Excelsior. Впрочем, сборные имеют полное право сделать иной выбор.

Возвращаясь к сборной Швейцарии, стоит также отметить, что она определилась с соперниками по двум товарищеским матчам непосредственно перед Евро-2020. 31 мая Швейцария сыграет в Базеле с Германией, а 4 июня – с Лихтенштейном в Санкт-Галлене.