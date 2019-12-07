Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:06

После закрытой встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем правительства национального согласия Ливии Фаезом аль-Сарраджем 27 ноября между двумя странами были подписаны соглашения «Безопасность и военное сотрудничество» и «Ограничение морских юрисдикций».

Самое интересное заключается в том, что конкретные детали двух этих соглашений неизвестны. Однако даже информации об их подписании оказалось вполне достаточно для того, чтобы в Восточном Средиземноморье, регионе, который имеет в XXI веке все шансы стать одним из самых болезненных геополитических узлов, разразился самый настоящий политический шторм. Но сначала – совершенно необходимо рассказать ту предысторию вопроса, которая сделает более понятной подоплеку прошлых, нынешних и, к сожалению, будущих событий. Без нее – никак. Более того, о ней не слишком распространяются масс-медиа. И потому, что склероз избирателей и наблюдателей – розовая мечта политиков, широчайшие возможности для манипуляций открываются. И потому, что знакомство с этой предысторией совершенно обесценивают тот вал переходящих в крик заявлений, которые сейчас несутся из Афин и Каира. Итак, свержение и убийство Муамара Каддафи имело для Ливии одно масштабное трагическое последствие. Страна из лидеров региона мгновенно была вбомблена в состояние «failed state», несостоявшегося государства, которое за восемь лет, прошедших с трагического 2011-го года, так и не смогла восстановить свою дееспособность ни на собственной территории, ни на международной арене.

А пока тамошние «фельдмаршалы», «бригадные генералы», «генеральные секретари» различных фронтов освобождения и внезапные исламисты с упоением гонялись друг за другом по барханам и оазисам – к морским границам Ливии с явно выраженным прихватизаторским интересом начали присматриваться «дорогие» соседи, те же Греция и Египет. Причем Каир не ограничивался ролью простого наблюдателя – он еще и весьма активно плескал маслица в ливийский пожар, спонсируя Халифу Хафтара. Подобное поведение в международных отношениях – обычная, в общем-то, практика, но в данном случае всех окончательно испортил «газовый вопрос», а точнее – данные геологоразведки, согласно которым на морском шельфе Восточного Средиземноморья были обнаружены колоссальные запасы углеводородов, в первую очередь – газа. Нужно ли говорить, какое значение этот факт имеет для Греции, Египта и участвующего в этом стремительно возникшем консорциуме Израиля? Возможно, у этого прекрасного квартета – сюда необходимо добавить Республику Кипр – и получилось бы без особого шума, под, что называется, «шелест ресниц», «освоить» лакомые кусочки шельфа, тем более, что в Ливии перспективы восстановления твердой власти столь же реальны, как снежная метель в Абу-Даби. К тому же на махинации «восточносредиземноморского квартета» в Вашингтоне взирают достаточно благосклонно. Если бы не одно «но», у которого есть столица – Анкара, и президент – Эрдоган. Турки задали вполне логичный вопрос – а чего-то вы тут без нас и без Ливии делите? И почему что Анкара, что Триполи, в котором, на минуточку, сидит признанное Организацией Объединенных Наций правительство, из этого процесса напрочь исключены? Что вызвало в Афинах и Каире совершенно неадекватную реакцию – от оскорблений до прямых угроз, типа – «только суньтесь, и на вас эсминцы найдутся». И вообще, господа турки, идите вы в … международный суд. Где и доказывайте, что вообще имеете право хоть на какую-то долю богатств Восточного Средиземноморья. Авось, когда мы уже начнем эксплуатацию месторождений – и вы что-нибудь докажете.