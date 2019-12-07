Атамбаева проверят на вменяемость

"В соответствии со статьей 171 (Основания назначения экспертизы) УПК были вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в РЦПЗ (Республиканский центр психиатрического здоровья) для исполнения", - заявили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, применив против сторонников бывшего лидера спецсредства, на что те открыли ответный огонь. В первый день задержать бывшего президента не удалось. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. Расследованием этих событий занимается следственная служба МВД страны.

Напомним, лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев по итогам президентских выборов в 2017 году передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.