Председатель Комитета, приветствуя гостя, с удовлетворением рассказав о добрососедских отношениях между Азербайджаном и Россией, отметил, что таможенные органы двух стран, имеющие хорошие профессиональные связи, вносят свой вклад в развитие этих отношений.

Генерал-лейтенант Сафар Мехтиев рассказав гостю о проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформах в таможенной системе, рассказал о том, что за счет внедренных новшеств были упрощены таможенные процедуры, облегчена международная торговля, обеспечена прозрачность, удовлетворенность граждан, устранена теневая экономика и были достигнуты значительные успехи в увеличении транзитных возможностей Азербайджана.

Председатель Госкомитета подчеркнул особую роль Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджана и выразил уверенность в том, что дополнительные возможности для дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами будут эффективно использованы.

Заместитель главы Федеральной таможенной службы России Андрей Струков поблагодарил Сафара Мехтиева за теплую встречу и сказал, что двусторонние связи между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во все сферах, в том числе и в таможенной сфере. Также Андрей Струков рассказал о перспективах двухстороннего сотрудничества.

Встреча была продолжена обменом мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.