Ильгар Мамедов и 43 реалиста идут на выборы

Лидер оппозиционного движения ReAL Ильгар Мамедов заявил о том, что возглавляемое им движение определилось с кандидатами по 43 избирательным округам на предстоящих парламентских выборах, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ReAL.

По словам Ильгара Мамедова, несмотря на то, что кандидаты определены, однако изменения и дополнения этого списка возможны.

«21 избирательный округ, от которых мы выдвинули кандидатов, находятся в Баку, а другие 22 – в регионах Азербайджана».

Ильгар Мамедов также заявил, что имена кандидатов от ReAL на выборах в Милли Меджлис будут названы в ближайшие дни.