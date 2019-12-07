Азербайджанские таможенники пресекли попытку переправить наркотики посредством международных почтовых отправлений.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в Бакинском грузовом терминале кинологи провели досмотр посылки, отправленной в Австралию.

Собака учуяла что-то подозрительное. Посылка была отправлена на таможенный пост почтовых отправлений Главного таможенного управления на воздушном транспорте на повторную проверку, а затем задержана.

После вскрытия было установлено, что кусок ткани в посылке был пропитан опиумом. Общий вес наркотика составил 3 кг 154 г.

По факту ведется расследование.

Напомним, что в конце ноября полиция Сиднея провела аресты в связи с задержанием крупного груза наркотиков, поступившего из Азербайджана в Австралию. Как сообщали австралийские СМИ, полиция арестовала трех человек, доставивших в Австралию 21 кг героина на сумму 3.4 миллиона долларов. Успешная операция азербайджанских таможенников подтвердила факт транзита наркотиков посредством авиапочты из Азербайджана в Австралию.