Турция поможет Афганистану зачистить ИГИЛ

Турция окажет необходимую помощь в ликвидации угрозы террористической организации ИГИЛ в Афганистане. Об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы окажем посильную помощь, чтобы зачистить ИГИЛ в Афганистане", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы государства, в Турции удовлетворены позицией руководства Афганистана, выполняющего обязательства на основе договоренностей, которые были достигнуты в Женеве в 2018 году.

Также Эрдоган акцентировал внимание на том, что мировому сообществу необходимо усилить поддержку Афганистана.