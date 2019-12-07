Катар и Саудовская Аравия в шаге от примирения?

Целью поездки министра комментаторы называют подготовку к возможному участию эмира Катара в работе саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии, по итогам которого может быть урегулирован продолжающийся уже два с половиной года межарабский кризис.

Как пишет eadaily.com, министр Султан бин Саад аль-Мурайхи представлял Катар в прошлом году на саммите ССАГПЗ, но прорыва в восстановлении отношений между Дохой и Эр-Риядом тогда достичь не удалось. От нынешнего саммита, который открывается во вторник, 10 декабря, в саудовской столице ожиданий намного больше. На кону визит в крупнейшую арабскую монархию эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани, что может стать символом преодоления кризиса вокруг полуостровного эмирата, разразившегося в июне 2017 года.

Напомним, 5 июня 2017 года «арабский квартет» ввел санкции и установил транспортную блокаду в отношении Катара. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты объявили тогда о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации региона.