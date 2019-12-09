Мужчина отдал дочери последнее одеяло и умер от холода

В провинции Бынгкан на северо-востоке Таиланда мужчина погиб от холода в собственном доме. Об этом сообщает AsiaOne.

38-летний Прасарн Хомтхонг (Prasarn Homthong) жил в недостроенном здании без окон и дверей. Когда температура снизилась до девяти градусов, он отдал восьмилетней дочери все три одеяла, которые у него были.

Около полуночи девочка проснулась и вернула отцу одно одеяло, однако это не помогло. Наутро врач констатировал смерть Прасарна от переохлаждения.