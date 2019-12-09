Эрдоган хочет обсудить с Путиным Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник в эфире телеканала TRT о желании провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

"Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска "Турецкого потока". Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с Хафтаром", - отметил Эрдоган.

Он также заявил о готовности Анкары направить своих военных в Ливию, если соответствующий запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки военных в эту страну.