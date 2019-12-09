В Париже завершилась встреча Путина и Зеленского обновлено 00:11
Переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся 1 час 20 минут, завершились, передает РИА Новости.
Как ожидается, после этой двусторонней встречи все лидеры "нормандской четверки" должны выйти на пресс-конференцию к журналистам и сообщить о результатах.
Переговоры лидеров двух стран прошли после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
* * * 23:20
Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, передает РИА Новости.
Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
Хотя протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.