Переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся 1 час 20 минут, завершились, передает РИА Новости.

Как ожидается, после этой двусторонней встречи все лидеры "нормандской четверки" должны выйти на пресс-конференцию к журналистам и сообщить о результатах.

Переговоры лидеров двух стран прошли после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.