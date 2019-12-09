Информация о проведении тендера на продажу радиочастоты ANS ÇM – 102 FM, которая носит имя национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева, вызвала обеспокоенность азербайджанской общественности. Накануне в редакцию haqqin.az поступило обращение азербайджанской элиты: представителей творческой интеллигенции, известных ученых, писателей, журналистов, композиторов, деятелей культуры, знаменитых общественных деятелей. Азербайджанская элита обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Редакция haqqin.az присоединяется к обращению и надеется, что руководство страны примет во внимание тревогу общественности и содействует увековечению памяти выдающегося журналиста Чингиза Мустафаева.

Обращение азербайджанской общественности к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Многоуважаемый господин президент!

Многоуважаемая Мехрибан ханум!

С глубокой обеспокоенностью и тревогой, вызванными распространенным СМИ и соцсетями сообщением о проведении тендера на продажу радиочастоты ANS ÇM – 102 FM, которая носит имя Национального героя Азербайджана, бесстрашного журналиста, основоположника репортерской школы в нашей стране Чингиза Мустафаева, к вам обращаются представители творческой интеллигенции Азербайджана, ученые, представители средств массовой информации.

В канун 60-летия Ч.Мустафаева, оставившего неизгладимый след в борьбе с одиозной армянской пропагандой, Национальный совет по телерадиовещанию спешно пытается стереть из исторической памяти нашего народа один из институтов массовой информации, олицетворяющий первые попытки становления независимых и самодостаточных СМИ на евразийском пространстве. Хотя диапазон радиочастот FM позволяет разместить на нем свыше 50 новых радиостанций, Совет собирается продать именно ту радиочастоту, которая на протяжении 27 лет носила имя Национального героя.

Сегодня Азербайджан переступил новую веху интенсивного и успешного политического и экономического развития, начав под вашим руководством осуществлять грандиозные многоплановые реформы, которые, вне всякого сомнения, ознаменуют новый этап продвижения страны к процветанию. Вместе с тем Азербайджан все еще находится в условиях не только военного противостояния, но и жесткой, бескомпромиссной информационной войны со страной-агрессором. К сожалению, именно в этот исторический период некоторые силы своей попыткой стереть имя погибшего на передовой журналиста девальвируют общенациональные ценности. Как может общество формировать патриотический дух новых поколений, если из их памяти уйдут имена героев Карабахской войны?

Любая другая страна гордилась бы радиостанцией, которая носит имя бесстрашного репортера. А у нас сейчас предпринимается попытка предать забвению подвиг Чингиза Мустафаева, тем самым вычеркнуть из памяти народа имена и других героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Все представители благородной семьи Алиевых, начиная с великого азербайджанца Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Г.Алиева Лейлы Алиевой, неоднократно в своих выступлениях с самых высоких трибун отмечали значимость подвига Чингиза Мустафаева для воспитания и формирования азербайджанской молодежи.

Мы выражаем уверенность, что вы примете справедливое решение и не позволите предать забвению имя журналиста, принесшего себя в жертву ради Родины, а значит, радиостанция ANS 102 ÇM и в будущем будет носить имя Чингиза Мустафаева.

Авторы обращения:

Народная артистка Азербайджана Афаг Башир гызы, народная артистка Азербайджана Афаг Меликова, народные артистки Азербайджана Хураман и Фидан Гасымовы, народный писатель Анар, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Сабир Рустамханлы, заслуженный деятель искусства Фахрия Халафова, народный артист Азербайджана Масум Ибрагимов, народный артист Расим Балаев, кинорежиссеры Аяз Салаев, Эльдар Гулиев, Октай Миркасимов, Васиф Бабаев, Мехрибан Алекперзаде, известные журналисты Ариф Алиев, Маис Мамедов, Эльбрус Эруд, Гулу Магеррамлы, Мехман Алиев, Рауф Арифоглу, Эйнулла Фатуллаев, Тофик Аббасов, Эльчин Шихлинский, народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева, народная артистка Зульфия Ханбабаева, народный артист Фахреддин Манафов, народный артист Азербайджана Фаик Агаев, народный артист Нуреддин Мехтиханлы, дирижер Рауф Абдуллаев, композитор Джангир Зульфугаров, кинорежиссер Джамиль Гулиев, народный артист Мурад Дадашев, актер Тахир Иманов, театральный режиссер Джаннат Селимова, член союза художников Азербайджана Эльмира Аббаслы, народный поэт Рамиз Ровшан, известные художники Фарид Алекперов и Нармина Велиева, народный артист, композитор Сиявуш Керими, общественный деятель Танзила Рустамханлы, представители научной общественности страны: профессор Вафа Гулиева, профессор Бадирхан Ахмедли, профессор Валех Мирзазаде, профессор Солмаз Тохиди-Рустамова, кандидат философских наук Расим Музаффарли, профессор Насиман Ягублу, профессор Кямиль Ибрагимов, доктор исторических наук Фирдовсия Ахмедова, народная артистка Тарана Мурадова…