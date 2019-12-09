Главы Минобороны России и Турции обсудили Сирию

Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на севере Сирии, в частности в Идлибе, говорится в сообщении турецкого Минобороны.

"Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Идлибе и других регионах, в частности по ситуации, сложившейся в зоне операции "Источник мира" в рамках сочинского соглашения", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.