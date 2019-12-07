Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.

Официальных комментариев сторон пока не последовало.