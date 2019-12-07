В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

К тушению пожара на рынке стройматериалов EuroHome привлечен самолет-амфибия БЕ-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как заявила глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, к тушению пожара на рынке строительных материалов EuroHome привлечены дополнительные силы и три вертолета МЧС.

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На горячую линию 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории рынка стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщает сайт МЧС.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время принимаются меры по предотвращению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.