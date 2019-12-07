Минздрав о пострадавших во время пожара в Баку

Вызов на место пожара на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку поступил в 08:18, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Как заявили в пресс-службе, на место пожара привлечены пять бригад скорой помощи. В 09:50 два человека были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра №1 с диагнозом отравление дымом.

Отметим, что в результате пожара на место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.