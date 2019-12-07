Чилийский военный самолет, на борту которого находились 38 человек, разбился по пути в Антарктику, сообщает ВВС Чили.

Ведется поиск выживших, передает ТАСС.

Контакт с C130 Hercules был потерян в 0:13 вторника мск. Самолет летел из города Пунта-Аренас на базу в Антарктике, передает РИА Новости.

На борту было 17 членов экипажа и 21 пассажир – на базу везли персонал, который должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.