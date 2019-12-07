Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS, пишет Daily Mail.

На Windows Phone сервис обмена сообщениями отключится после 31 декабря 2019 года. На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года. По оценке газеты, в офлайне окажутся миллионы пользователей.

Мессенджер будет доступен на ОС, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9. В компании пояснили, что эти ограничения связаны «с невозможностью будущего расширения возможностей приложения».