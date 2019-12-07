Путин об убийстве чеченца в Берлине

Убитый в Берлине Зелимхан Зангошвили был кровавым и жестким боевиком, одним из организаторов терактов в московском метро, находился в розыске, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандского формата", отвечая на вопросы журналистов.