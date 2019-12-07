Трамп рассказал о попытке госпереворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.

«Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным», – передает РИА Новости слова Трампа.

Президент США отметил, что ожидает результатов расследования спецпрокурора Джона Дарема, который проводит собственную проверку обстоятельств начала слежки за штабом.

Ранее Минюст опубликовал доклад о слежке американских спецслужб за предвыборным штабом действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2016 году. Его автором является генинспектор ведомства Майкл Хоровитц.