Зеленский: «С Путиным сложно вести переговоры»

Ночью 10 декабря во время пресс-конференции по итогам встречи "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы решить больше проблем во время саммита, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем. Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта", – сказал Зеленский.

Во время пресс-конференции после саммита президент добавил, что с Путиным тяжело вести переговоры.

"Можно ли договариваться? Смотрите, сложно договариваться очень, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах, потому что он о каждом вопросе - подробно разбирает этот вопрос на детали, то, что я видел, и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. То есть это сложно. Я более быстрый человек, думал: "Раз-раз – и договоримся", – но нет, было по-другому. Поэтому можно ли в целом договориться с Путиным, или нет, мы с вами увидим, сегодня какие-то уступки были", – рассказал Зеленский.